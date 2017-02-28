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Согласно отчету Всемирной организации делового туризма, США потеряли около $185 млн за счет отмены бронирования деловых поездок за неделю после того, как президент США Дональд Трамп реализовал свой указ об ограничении въезда для граждан ряда мусульманских стран. Об этом пишет The Huffington Post.

Издание отмечает, что изменение положения хотя бы на 1% в сфере деловых передвижений становится причиной того, что США теряет 71 тыс. рабочих мест и почти $5 млрд валового внутреннего продукта.

Другие экономисты обнаружили, что округ Лос-Анджелес в одиночку может потерять $736 млн в сфере туризма в течение трех лет в результате реализации запрета.

Также издание пишет, что около половины европейских компаний, работающих в США, сообщили о планах сократить деловые поездки в течение следующих трех месяцев.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Техаса поддержал Трампа в суде по иммиграционному указу.