В мире |

Микроблогеры Twitter удивились раскованности советницы президента США Келлиан Конуэй во время приема в Белом доме. Неожиданно она стала одной из главных героинь встречи Дональда Трампа с руководителями вузов для обучения афроамериканцев, пишет Mashable.

Конуэй в обуви забралась на диван в Овальном кабинете и поджала под себя раздвинутые ноги. Первоначально по фотографии, попавшей в официальные отчеты с мероприятия, не было понятно, чем было продиктовано поведение чиновницы. На снимках видно, что на диване женщина управлялась со своим смартфоном.

Trump Supporters Can Never Take Responsibility For Anything Wrong! Conway putting her feet all over furniture on the oval office disgusting! pic.twitter.com/qr2rMPaipP — Kate (@kateNxnx) 28 февраля 2017 г.

Непринужденная поза Конуэй вызвала насмешки в соцсетях. Советницу президента осыпали двусмысленными намеками и упрекнули в невоспитанности. «Поведение Конуэй, поставившей ноги прямо на мебель в Овальном кабинете, это свинство», — констатировала микроблогер под ником Кейт.

«У меня куча вопросов к этой фотографии, но главный из них: почему никто не скажет Келлиан Конуэй убрать куда подальше ноги с дивана?» — высказался пользователь Rex Huppke. Некоторые сочли действия Конуэй «альтернативным этикетом».

Советницу Трампа превратили в героиню фотожаб. С их помощью пользователи попытались объяснить природу поведения чиновницы.

Предки поставили пластиковую мебель как раз для таких женщин, как Келлиан Конуэй.

The ancestors put plastic on the furniture just for women like Kellyanne Conway. pic.twitter.com/oM7a9uu4MH — Terrell J. Starr (@Russian_Starr) 28 февраля 2017 г.

Впрочем, некоторые припомнили, что Конуэй не единственная, кто ставил ноги на мебель в рабочем кабинете президента США. Правда, такое позволяли себе только главы государства, при этом клали ноги только на стол.

I'll take shoes on a couch over this any day. pic.twitter.com/JLE16uQFsF — Amy Lutz (@amylutz4) 28 февраля 2017 г.

.@jaydaronson Feet on the Oval Office desk is bipartisan. Feet on the couch is not. Very different cultural issue here. pic.twitter.com/FuwHspck5W — Terrell J. Starr (@Russian_Starr) 28 февраля 2017 г.

Как выяснилось, Конуэй расположилась на диване, чтобы выбрать удачный ракурс для общей фотографии участников встречи.