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На итальянском острове Сицилия началось извержение лавы из юго-восточного кратера вулкана Этна. Видео с места событий публикует Ruptly. По мнению экспертов, нынешнее извержение, сопровождающееся небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб, не представляет угрозы.

Международный аэропорт Фонтанаросса, расположенный у подножия Этны, работает в штатном режиме.

Этна является самым высоким действующим вулканом Европы, его высота составляет свыше 3,3 тысячи метров над уровнем моря.