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В Индии сообразительный слон пренебрег правилами, установленными людьми. Животное пересекло железнодорожные пути, подняв хоботом шлагбаум, преграждавший ему дорогу. Через аналогичное препятствие на противоположной стороне железной дороги слон просто переступил. Забавный эпизод попал на видео.

Необычный случай произошел на перекрестке рядом с заповедником дикой природы Чапрамари в индийском штате Западная Бенгалия. По словам очевидцев, слон сделал несколько попыток пересечь пути, но ему мешало металлическое заграждение. В конце концов, он решил самостоятельно сдвинуть барьер.

"В то время как большинство добропорядочных жителей предпочитают подождать, пока пройдет поезд, это нетерпеливый слон явно торопился", - шутит автор заметки в The Telegraph. Журналист отмечает, что слону пришлось испытать чувство расстройства, которое не понаслышке знакомо автомобилистам: когда приходится целую вечность ждать открытия шлагбаума из-за проезжающего поезда.

Но, в отличие от людей, животное не стало томиться в ожидании. Слон постоял перед шлагбаумом у железнодорожных путей, затем поднял его своим хоботом и пошел вперед, не обращая внимания на предупреждающий знак. Второй барьер был расположен значительно ниже, поэтому животное просто переступило через него.

"Слон осторожно поднял шлагбаум своим хоботом, - рассказал пораженный очевидец Рони Чоудхури. - Но даже после пересечения барьера слон очень аккуратно поставил его на место".