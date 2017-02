В мире |

Онлайн-петиция в поддержку выдвижения экс-президента США Барака Обамы на выборах президента Франции собрала более 42 тысяч подписей.

Она стала продолжением шутки четырех друзей, создавших для предвыборной кампании Обамы во Франции сайт Obama17.fr и оклеивших окраины Парижа постерами с изображением 44-го американского президента и слоганом "Oui on peut" ("Да, мы можем"), сообщает The Telegraph.

"Да, мы можем" - перевод одного из наиболее известных лозунгов Барака Обамы "Yes we can", с которым он пошел на президентские выборы 2008-го. Свою последнюю речь на посту президента США 11 января 2017 года он завершил фразой со словами: "Да, мы можем. Да, мы (это) сделали".

На плакатах предлагается подписать петицию на сайте Obama17.fr, в которой говорится, что Обама - лучший претендент на эту работу, и что пока "Франция собирается проголосовать за ультраправого кандидата, мы можем преподать урок демократии всей планете, избрав иностранца французским президентом".

По данным опроса OpinionWay, в первом туре 23 апреля победит кандидат "Национального фронта" Марин Ле Пен, которую СМИ причисляют к друзьям главы РФ Владимира Путина, а во втором она проиграет независимому кандидату, бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону.

Обама, по словам авторов петиции, - это возможность "проголосовать за президента, а не против кандидата". Как пояснила одна из организаторов акции BFM TV, шутка порождена страхом перед протестным голосованием "за кандидатов не из системы, как Трамп в США". "Мы не хотим этого", - добавила она. Свои имена и даже лица авторы - "молодые парижане", по характеристике BFM TV, - предпочли скрыть.

Хотя участие Обамы во французских выборах невозможно, голосование, стартовавшее в середине февраля, продолжается. Авторы инициативы намерены собрать миллион подписей.

.@BarackObama did you know, you now represent a big hope here in France ? #Obama17 pic.twitter.com/36vGsIRKhC