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Министерство обороны Украины планирует приобрести подержанные военные корабли государств НАТО. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами страны Игорь Воронченко в эфире "5 канала".

По его словам, страны-партнеры Украины "рассматривают этот вопрос как перспективный" и Киев может получить суда "по определенным схемам оплаты".

"Одна группа офицеров ВМС Украины вернулась, не могу называть страны, потому что не имею права, из-за границы, где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу", — отметил Воронченко.

Он также объяснил, что закупка списанных кораблей поможет решить проблему комплектации ВМС Украины, в особенности вопрос о приобретении минно-трального комплекса.