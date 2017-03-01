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Жена известного российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала журналистам о страшной аварии, произошедшей в понедельник в Подмосковье, спустя ровно 12 лет со дня ДТП, от которого артист все еще не может оправиться.

"Выезжаем на нашу главную дорогу, Пушкинскую, скорость нормальная, примерно 60 км/ч, и вдруг… Мы ничего не поняли — удар в правую дверь, как раз где Коля сидел", - поведала Поргина.

Ее слова приводит "МК".

Женщина подчеркнула, что Николай Караченцов был пристегнут ремнем безопасности. Он испугался из-за произошедшего, но не проронил ни звука.

"Удар был точно такой же, как 12 лет назад — в эту же самую дверь. В общем: удар, я только увидела как летят стекла и чувствую, что теряю рулевое управление. Машина перевернулась. Это чудо, что на встречной полосе не было машин, иначе — все", - отметила женщина.

"Нас вытаскивали за ноги. Я говорила: "Мужики, вытаскивайте меня, а то вся спина порезана". Когда Колю посадили на снег и накрыли пледом, видно было, что он испугался. У меня брюки все рваные были, ремни безопасности тоже. Но самое ужасное я увидела, что все они в кровище. Господи, — подумала, — откуда столько? Но потом поняла, что это не кровь, а бутылки с красным вином, которые вдребезги разбились. Ведь мы на следующий день должны были идти в ресторан, я все и купила", - вспоминает она.

По словам жены актера, за рулем "Газели", протаранившей ее "Тойоту", находился молодой "таджик", который развозил хлеб.

Она заявила, что выезжая на основную дорогу с узкой улицы, водитель не посмотрел влево и ударил ее машину.

Известно, что ночью актера перевели из больницы в Щелково в институт им. Склифосовского, по иронии судьбы в ту же палату, где он лежал 12 лет назад после страшного ДТП, изменившего его жизнь.

По словам Людмилы Поргиной, она видит в повторившейся ситуации некую мистику.

"У меня всегда накануне этого дня плохое настроение, всегда трясет. Я боюсь этого дня. Надя, медсестра, кстати, не хотела ехать, как будто что чувствовала. Да и меня трясло, как никогда. Трясло именно от мысли, что 12 лет — это цикл. И вот — опять авария и опять удар справа. Хорошо, что он был пристегнут", - сказала она.

Говоря о состоянии здоровья своего мужа, Людмила Поргина выразила оптимистичные настроения.

"Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут смотреть врачи. Может быть, заберем его домой", - приводит ее слова "Интерфакс".

Позднее стало известно о том, что врачи института Склифосовского не подтвердили диагноз "сотрясение мозга".

Они заявили, что у Николая Караченцова были диагностированы только ушибы, но пока что знаменитого пациента пока наблюдают в нейрореанимации.