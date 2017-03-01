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Французский полицейский снайпер случайно выстрелил и ранил двух человек во время выступления президента Франции Франсуа Олланда.

Инцидент произошел, когда Олланд произносил речь на открытии нового участка железной дороги в городе Вильоньон на западе Франции.

Стрелок находился на крыше, приблизительно в ста метрах от шатра, где проходила церемония открытия. По некоторым данным, он подскользнулся и случайно нажал на спусковой крючок.

Официант и сотрудник железнодорожной компании получили легкие ранения в ногу, сообщают местные СМИ.

Примечательно, что в Сети уже появилась видеозапись с весьма хладнокровной реакцией Олланда на происшедшее. Так, на записи отчетливо слышно, как он произносит лишь одну фразу:

"Надеюсь, что он не ранен".

Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty — F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) 28 февраля 2017 г.

Источник: BBC; TopNews