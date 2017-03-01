Президент Франции поразил реакцией на стрельбу во время своей речи (3)

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В мире | 1 марта 2017 года, 09:08

Французский полицейский снайпер случайно выстрелил и ранил двух человек во время выступления президента Франции Франсуа Олланда.

Инцидент произошел, когда Олланд произносил речь на открытии нового участка железной дороги в городе Вильоньон на западе Франции.

Стрелок находился на крыше, приблизительно в ста метрах от шатра, где проходила церемония открытия. По некоторым данным, он подскользнулся и случайно нажал на спусковой крючок.

Официант и сотрудник железнодорожной компании получили легкие ранения в ногу, сообщают местные СМИ.

Примечательно, что в Сети уже появилась видеозапись с весьма хладнокровной реакцией Олланда на происшедшее. Так, на записи отчетливо слышно, как он произносит лишь одну фразу:

"Надеюсь, что он не ранен".

Источник: BBC; TopNews

Комментарии 3
Крик1 час назад
Да, спецназ у них на нуле.
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ЭДИКТ1 час назад
===А пАчАму галстук НЕ ЖУЁТ как саАкашвили?!!!
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Ъ26 минут назад
В данном случае Олланду стоит отдать должное,не стал паниковать как галстукожуй который услышав самолет в воздухе бросился наутек что даже его личная охрана еле смогла догнать у выгребной ямы где он от страха спрятался.
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