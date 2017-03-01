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Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади объявил о поражении группировки в Ираке, сообщил 1 марта «Интерфакс» со ссылкой на межарабский телеканал «Аль-Арабийя».

Утверждается, что проповедники ИГ в иракской провинции Найнава распространили среди боевиков прощальную речь аль-Багдади, в которой он объявил о прекращении координации действий боевиков в этом регионе. Лидер ИГ призвал террористов отступать или прятаться, а боевиков неарабского происхождения вернуться в свои страны или стать смертниками.

Источники отмечают, что многие командиры ИГ уже перебираются в Сирию - в районы, остающиеся под контролем группировки.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции по освобождению от боевиков города Мосул, который считается оплотом ИГ в Ираке. Террористы уже потеряли контроль над восточной частью города, но продолжают сопротивление. В феврале премьер Ирака объявил о начале освобождения Мосула. Иракским военным удалось войти в западные районы города и отбить аэропорт.