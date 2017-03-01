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Апелляционный суд Норвегии принял решение, что условия содержания Андерса Брейвика в тюрьме не нарушают прав человека, передает Reuters.

Таким образом, отменено решение суда Осло, согласно которому «изоляция» Брейвика в трехкомнатной камере является «бесчеловечной и унижающей его достоинство».

В апреле 2016 года в министерстве юстиции Норвегии сообщили, что будут обжаловать решение суда, который признал нарушением условия содержания в тюрьме Андерса Брейвика.

Андерс Брейвик отбывает наказание в виде 21 года лишения свободы за массовое убийство. 22 июля 2011 года норвежский террорист убил 77 человек в знак протеста против мультикультурализма и «мусульманского вторжения».