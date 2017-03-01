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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и мэр Киева Виталий Кличко позавтракали в одной из киевских пиццерий, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киевского мэра.

«Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригласил Кличко позавтракать в киевскую пиццерию», — сказала пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева.

Она также сообщила, что Кличко и Джонс прогулялись по Софийской площади в центре Киева и посетили Софийский собор.

Ранее пресс-служба украинского министерства иностранных дел сообщала, что главы МИД Великобритании и Польши Борис Джонсон и Витольд Ващиковский 28 февраля — 2 марта посетят Украину с совместным визитом, в том числе и для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в Донбассе.

"Целью визита глав МИД Великобритании и Польши является демонстрация поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, ознакомление с актуальной ситуацией на Донбассе, вызванной российской агрессией, а также обсуждение дальнейшей практической помощи в проведении в Украине системных реформ на основе Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества Украина-ЕС", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, глава МИД Великобритании Джонсон 21 февраля вышел на пробежку в "убойном прикиде". На нем были "гавайские шорты" в цветочек. Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал США прекратить демонизировать Россию.

Фото: twitter.com/zin0ksana