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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон согласен с мнением своего коллеги Виталия Милонова о том, что России не стоить участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2017, который пройдет на Украине, но решение о бойкотировании трансляции предлагает принять каждому россиянину самостоятельно. Об этом он заявил РИА Новости в среду.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Милонов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой не отправлять российских участников на "Евровидение" в Киеве и не проводить трансляцию этого мероприятия.

"Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в Евровидении, чтобы не давать возможность русофобствовать в Украине", — сказал Кобзон.

Что касается бойкотирования трансляции конкурса по телевидению, по его мнению, каждый россиянин должен самостоятельно принять решение и просто не включать телевизор.

Ранее зампред фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил направить от России на музыкальный конкурс Евровидение-2017, который пройдет на Украине, Иосифа Кобзона вместе с Ансамблем песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.