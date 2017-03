В мире |

Келлиан Конуэй, советница президента США Дональда Трампа, объяснила журналистам, почему с ногами залезла на диван в Овальном кабинете во время встречи лидера страны с руководителями вузов для афроамериканцев. С Конуэй связался телеканал Fox Business.

.@KellyannePolls on left-wing hypocrisy surrounding Oval Office pic: “It is venomous, it is vicious & it bothers my children.” #Dobbs #MAGA pic.twitter.com/rXmTor1gc2