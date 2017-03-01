Советница Трампа объяснила раскованную позу в Белом доме
Келлиан Конуэй, советница президента США Дональда Трампа, объяснила журналистам, почему с ногами залезла на диван в Овальном кабинете во время встречи лидера страны с руководителями вузов для афроамериканцев. С Конуэй связался телеканал Fox Business.
.@KellyannePolls on left-wing hypocrisy surrounding Oval Office pic: “It is venomous, it is vicious & it bothers my children.” #Dobbs #MAGA pic.twitter.com/rXmTor1gc2— Lou Dobbs (@LouDobbs) 28 февраля 2017 г.
По словам чиновницы, ее попросили сделать фотографию в переполненной комнате, в которой также находилась пресса — журналисты стояли позади. Удачный кадр получался только с дивана, на который она и забралась. «Я определенно не пыталась выказать неуважение, и я не хотела, чтобы мои ноги оказались на диване», — отметила Конуэй.
На вопрос ведущего, считает ли она себя жертвой нападок со стороны общественности, советница ответила отрицательно, добавив однако, что люди все же должны серьезно относиться к своим словам.
Ранее пользователи социальных сетей обвинили советницу Трампа в неуважительном отношении. Сеть наводнили фотожабы с Конуэй и двусмысленные шутки. В то же время ее коллега Омароса Манигол, присутствовавшая на мероприятии в Овальном кабинете, отметила, что жест советницы был довольно милым, пишет The Washington Post.
Защитники Конуэй напомнили, что, например, президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший клали ноги в обуви на свой рабочий стол.
I'll take shoes on a couch over this any day. pic.twitter.com/JLE16uQFsF— Amy Lutz (@amylutz4) 28 февраля 2017 г.