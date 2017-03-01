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В городе Саффорд (Аризона, США) 11-летний мальчик случайно растревожил рой пчел и был жестоко искусан насекомыми. Ребенок, страдающий от аллергии на укусы пчел, уверен, что смог выжить, потому что использовал суперсилу, как его любимый супергерой.

Лежа на больничной койке, покрытый четырьмя сотнями укусов, Эндрю Кунц рассказал журналистам ABC, что на самом деле он Вегета - герой популярной манги "Жемчуг дракона". И у него есть способность терпеть даже сильную боль.

Эндрю играл со своим другом в пустыне в прошлый понедельник, 22 февраля. Мальчики стреляли из пневматического пистолета и случайно попали в улей. Оттуда вылетел рой пчел. Друг Кунца убежал, а ему самому досталось 400 укусов. На помощь ребенку пришли находившиеся рядом сотрудники офиса шерифа и пожарные. Они доставили пострадавшего в детскую больницу Феникса.

Как отмечает Asia One, в настоящее время мальчик, переживший серьезный аллергический приступ, идет на поправку.

"Жемчуг дракона" - манга, созданная Акирой Ториямой, по которой было снято 17 анимационных фильмов, создано множество карточных и видеоигр. На ее основе компания 20th Century Fox также сняла полнометражный фильм "Драконий жемчуг. Эволюция". Манга считается одним из самых популярных и известных произведений этого жанра в Японии и США, занимает третье место в списке лучшей манги всех времен, составленном Министерством культуры Японии.

Вегета - второй по популярности персонаж серии "Жемчуг дракона", появляется как главный антагонист, а затем объединяется с другими героями.