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Британец Джон Грин, проживающий в швейцарском Базеле, запустил бизнес по продаже горного воздуха из Альп. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщило издание The Local.

На своем сайте предприниматель утверждает, что воздух, который он набирает в секретных локациях в горах, станет «лучшим подарком для мужчины или женщины, у которых все есть».

«Чистейший воздух Швейцарских Альп» он продает в стеклянных банках объемом пол-литра, литр и три литра. Цена составляет 97, 167 и 247 долларов соответственно.

Мужчина также подчеркивает, что 25 процентов от прибыли, получаемой за счет продажи «лучшего воздуха в мире», направляются в гуманитарную организацию World Vision. Британец сообщает также, что проценты, которые он передает на благотворительность, могут увеличиться, если дела пойдут лучше. Высокую цену товара он шуточно объясняет так: «Это швейцарский воздух! В Швейцарии все дорогое».

Заказать воздух можно из любой точки мира. На каждой емкости указаны GPS-координаты местности, в которой он был собран, а к покупке прилагается сертификат подлинности.

В начале 2016 года еще один британец Лео Де Уоттс открыл бизнес по торговле воздухом для жителей КНР, объясняя высокий спрос на свой продукт тем, что в Китае плохая экология, сообщал RT. Товар продавался в контейнерах объемом 580 миллилитров за 115 долларов.

Фото: mountainairfromswitzerland.com