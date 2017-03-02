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Президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе встречи с министрами иностранных дел Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским о наличии нового доказательства "оккупации Россией" Донбасса. Соответствующая информация приводится на официальном сайте президента Украины.

Порошенко заявил:

"Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права — Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины".

В качестве подтверждения своего заявления Порошенко назвал "фактическое введение этих территорий в рублевую зону, поставки газа и электроэнергии из России, введение бюджетных прямых трансфертов", что "является абсолютно четким подтверждением факта оккупации этой территории русскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемом участке".

Между тем, 1 марта истек срок действия ультиматума, который выдвинули украинским властям лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

В нем главы ДНР и ЛНР заявляли, что введут свое управление на предприятиях украинских бизнесменов, если до 1 марта активистами не будет снята транспортная блокада Донбасса.