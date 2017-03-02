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Палата лордов британского парламента потребовала, чтобы правительство страны гарантировало гражданам Евросоюза право остаться в Великобритании после "брексита".

В ходе обсуждения законопроекта о "брексите", уже поддержанного палатой общин, 358 членов палаты лордов проголосовали за то, чтобы добавить в документ пункт, позволяющий гражданам Евросоюза жить и работать в Британии и после ее выхода из ЕС.

Против этого выступили 256 членов палаты. В результате инициатива была принята, и теперь законопроект снова отправится на рассмотрение в палату общин, которая, впрочем, может и отказаться вносить в него эти поправки.

Британская пресса отмечает, что решение палаты лордов - первое крупное поражение правительства Терезы Мэй на пути к "брекситу".

Ранее она призывала лордов принять документ без поправок.

Перед голосованием в палате лордов правительство сделало последнюю попытку убедить лордов принять законопроект в его нынешнем виде. Представитель кабинета министров заверил лордов в том, что правительство горело желанием заключить по этому вопросу договор с Евросоюзом.

Однако, по его словам, "небольшое число наших европейских коллег" настаивало на том, что никакие переговоры не могут начаться до того, как будет официально задействована статья 50, запускающая процесс выхода Британии из ЕС.

В ответ большинство лордов потребовали от правительства принять это решение в одностороннем порядке.

"Мы разочарованы решением палаты лордов внести поправки в законопроект, который палата общин приняла без поправок", - заявил представитель правительственного департамента по вопросам выхода из Евросоюза.

"У законопроекта простая функция - привести в действие решение, принятое на референдуме и позволить правительству заняться переговорами", - говорится в заявлении департамента.

Правительство заявило, что неоднократно разъясняло свою позицию со всей ясностью: оно намерено гарантировать права граждан ЕС и Британии как можно скорее.

Внесение лордами поправок в законопроект означает, что его принятие откладывается как минимум на две недели. При этом Тереза Мэй ранее пообещала запустить процесс выхода из Евросоюза к концу марта.

Как ожидается, теперь правительство попытается в палате общин, куда возвращается законопроект, защитить свой вариант и обойтись без внесения поправок.

Палата общин приняла законопроект о выходе из ЕС в третьем, окончательном чтении еще 8 февраля. В ходе обсуждения документа в него предлагали внести ряд поправок, в том числе и ту, которую внесли лорды. Но в итоге депутаты этого делать не стали.

Ожидалось, что и голосование в палате лордов законопроект пройдет без особых проблем и будет одобрен обеими палатами парламента еще до саммита Евросоюза, намеченного на начало марта. После этого Мэй смогла бы формально запустить процесс выхода из ЕС.

Законопроект был внесен в парламент после решения британского Верховного суда, постановившего, что правительству требуется согласие законодателей для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС.