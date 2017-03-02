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Американская телеведущая Опра Уинфри больше не исключает своего участия в президентских выборах в США - после избрания Дональда Трампа.

В интервью телеканалу Bloomberg она заявила, что победа Трампа на выборах, несмотря на отсутствие у него политического опыта, заставило ее задуматься о возможности выставить собственную кандидатуру. 63-летняя телезвезда, которая на прошедших выборах поддерживала соперницу Трампа Хиллари Клинтон, ранее отмахивалась от любых вопросов о своих политических амбициях.

Однако теперь она намекнула, что ее позиция уже не так категорична. "Я никогда даже не рассматривала подобную возможность", - сказала она, отвечая на вопрос об участии в выборах.

Ведущий Bloomberg, указывая на Трампа, заметил: "Ясно, что не нужно иметь опыта в правительстве, чтобы быть избранным на пост президента".

"Вот и я так думала, - продолжила Уинфри. - Я думала: "О боже, у меня нет опыта, я недостаточно много знаю". А теперь я думаю: "О!.."