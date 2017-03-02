В мире |

Житель Великобритании смог вернуться к нормальной жизни после множественной трансплантации органов. Как пишет The Daily Mail, это четвертый подобный случай выживаемости в мире.

Мужчина по имени Адам Элдерсон проявил необычайную жажду жизни после того, как в 2013 году у него обнаружили редкую форму рака - псевдомиксому брюшины. При данном заболевании злокачественные клетки распространяются по всем органам брюшной полости, и врачи дали Адаму максимум два года жизни, отказавшись его оперировать Тогда британец сам начал искать специалистов, которые могли бы ему помочь. Он нашел хирурга Брендона Морана, согласившегося провести экспериментальную операцию, которая состоялась летом 2015 года и продлилась 17 часов в исполнении команды из 30 врачей.

В ходе операции были удалены девять затронутых раком органов общим весом 10 килограммов. Большую часть этих органов хирурги заменили донорскими.

Сейчас Элдерсон, находившийся к моменту операции в очень плохом состоянии, чувствует себя абсолютно нормально. Мужчина собрался жениться, а также примет участие в благотворительной автогонке.

«Я хочу показать, насколько важно никогда не сдаваться, и поблагодарить команду медиков, которые пошли на большой риск, - он себя оправдал. Я буду ежесекундно ценить этот дар все то время, которое мне еще отпущено», - завил он.

Источник: МедикФорум