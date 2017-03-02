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Президент России Владимир Путин принял решение провести один день в Сибири и переночевать в тайге в Красноярском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, президент будет в Москве завтра, 3 марта, с утра. Песков отметил, что Путин принял решение провести день в тайге по завершении рабочей программы в Красноярске.

«Он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге, и завтра рано утром он уже вернется в Москву, где у него будет рабочий график обычный рутинный», — сказал Песков.

Песков добавил, что «условия походные, президент, собственно, взял сутки на отдых».

Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу совершили неофициальный визит в Хакасию.