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На шахте Степная во Львовской области прогремел взрыв, по данным разных источников, погибли от восьми до 11 человек.

Как сообщает Госслужба Украины по ЧС, на шахте № 10, расположенной в селе Глухов, на глубине 550 метров взорвался метан, после чего обрушилась горная порода, в это время под землей находились 172 горняка, 34 из них — на аварийном участке.

Восемь шахтеров погибли, шесть ранены, их подняли на поверхность, судьба еще 20 человек пока неизвестна.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, в свою очередь, сообщил об 11 погибших.