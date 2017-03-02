Кличко ввязался в драку депутатов Киевсовета (1)
В мире | 2 марта 2017 года, 16:48
В здании Киевсовета во время заседания произошла драка между депутатом Алексеем Харченко из «Блока Петра Порошенко» и депутатами фракции «Всеукраинское объединение "Свобода"». Об этом сообщает местное издание «Українські новини».
Конфликт возник, когда депутат Харченко в ходе обсуждения проекта предложил направить в Генпрокуратуру стенограмму заседания в связи с угрозами, якобы поступившими в его адрес во время выступления депутата Верховной рады Юрия Левченко.
Тогда разъяренные нардепы из фракции «Свобода» набросились на представителя БПП. В потасовку вмешался мэр Киева Виталий Кличко, которому удалось разнять участников конфликта.
Источник: news.rambler.ru
дикари укропейские.Что взять с быдляка .......
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