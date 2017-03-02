В мире |

В здании Киевсовета во время заседания произошла драка между депутатом Алексеем Харченко из «Блока Петра Порошенко» и депутатами фракции «Всеукраинское объединение "Свобода"». Об этом сообщает местное издание «Українські новини».

Конфликт возник, когда депутат Харченко в ходе обсуждения проекта предложил направить в Генпрокуратуру стенограмму заседания в связи с угрозами, якобы поступившими в его адрес во время выступления депутата Верховной рады Юрия Левченко.

Тогда разъяренные нардепы из фракции «Свобода» набросились на представителя БПП. В потасовку вмешался мэр Киева Виталий Кличко, которому удалось разнять участников конфликта.