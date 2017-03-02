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Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки следов мощнейшего потопа на поверхности Марса. Он оставил канал длиной около трех тысяч километров и шириной в несколько десятков километров, сообщается на сайте агентства.

Ученые сделали открытие при изучении фотографий кратера Вустер, отправленных зондом «Марс-Экспресс». Данный кратер находится недалеко от равнины Хриса, которую ученые считают дном марсианского океана, существовавшего на Красной планете около четырех миллиардов лет назад. Множество каналов и каньонов, окружающие равнину, могут быть руслами марсианских рек, полагают планетологи.

Однако после изучения снимков, сделанных зондом Mars Odyssey, специалисты изменили свою точку зрения, предположив, что это могут быть следы цунами. На это указывает форма кратера Вустер, сверху выглядящего как остров, границы которого были сточены водой. При этом вода шла вверх по склону, что видно по краям кратера.

Образованию потопа поспособствовали огромные запасы льда, находившиеся под поверхностью равнины Хриса и в других регионах Марса. По словам ученых, лед был растоплен около 3,5 миллионов лет назад в результате извержения вулканов.