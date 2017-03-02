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Сирийская армия заняла историческую цитадель Пальмиры, начав бои за полное освобождение города от боевиков ИГ.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание группировки «Хезболла», правительственная армия сумела занять историческую цитадель Пальмиры — замок, доминирующий над западными районами города.

Бои также начались на окраинах Пальмиры, где до войны были построены несколько гостиничных комплексов.

Утром 1 марта иранское агентство Fars сообщило о том, что правительственной армии удалось занять так называемый Пальмирский треугольник — стратегически важный перекресток к западу от города. После этого военные под прикрытием ВВС Сирии и ВКС России начали стремительно продвигаться к цитадели.

По данным сирийских военных, боевики «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) понесли большие потери и спешно отходят на восток.

В 2016 году сирийской армии уже удавалось отбить у боевиков ИГ Пальмиру, однако террористы сумели закрепиться на позициях к востоку от города, а к концу года в ходе контрнаступления не только вернули себе контроль над Пальмирой, но и отбросили сирийскую армию на несколько десятков километров.

Днем 1 марта иракский телеканал сообщил о призыве главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади к своим сторонникам уйти в труднодоступные горные районы и продолжить сопротивлением там. При этом он признал неудачу боевиков в боях на севере Ирака, где армии удалось занять большую часть Мосула и отбросить террористов к сирийской границе.