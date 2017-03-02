Совет ЕС разрешил ввести безвизовый режим для граждан Украины (4)

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В мире | 2 марта 2017 года, 20:27

Совет ЕС дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины, сообщается на их сайте.

«2 марта 2017 года послы при ЕС от имени совета подтвердили неформальное соглашение, достигнутое 28 февраля... о либерализации визового режима для украинцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение позволяет осуществлять гражданам Украины поездки в страны ЕС в любой последовательности и длительности, но не превышая в сумме 90 дней за полгода.

В настоящее время соглашение направлено в Европарламент на голосование.

28 февраля представители Европарламента и Совета ЕС согласовали отмену визового режима с Украиной.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
я вам9 минут назад
Давай безвиз каструлям.
Граната -20$
Калаш - 200$
И всё это хлынет на рынки европы.
Во хохма начнётся....
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смех23 минуты назад
каких рабов??? Это не значит что хохломордые там могут работать.А путешествовать с зарплатой в 150 евро .........как то сомнительно.Так что это всё фуфел .....для лохов.Громкие слова и не более.Как обычно.Мы независимые....ага,голодранцы.Ничего своего,но независимые.И чё????
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kak знала25 минут назад
"Завод KVV Liepаjas metalurgs не выживет, от него останутся только пустые и голые корпуса. Имущество завода растаскивают на детали и за это никто не ответит, "Единство" уж точно, хотя подписывала документы о продаже завода украинским инвесторам Страума.
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