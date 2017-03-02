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Совет ЕС дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины, сообщается на их сайте.

«2 марта 2017 года послы при ЕС от имени совета подтвердили неформальное соглашение, достигнутое 28 февраля... о либерализации визового режима для украинцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение позволяет осуществлять гражданам Украины поездки в страны ЕС в любой последовательности и длительности, но не превышая в сумме 90 дней за полгода.

В настоящее время соглашение направлено в Европарламент на голосование.

28 февраля представители Европарламента и Совета ЕС согласовали отмену визового режима с Украиной.