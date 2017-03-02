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Администрация президента Украины признала, что глава государства Петр Порошенко напрямую общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Источник «Газеты.Ru» в администрации президента Украины сообщил, что Киев несколько раз выступал инициатором звонков Путину.

2 марта пресс-служба администрации президента Украины сообщила, что Порошенко дважды общался со своим коллегой Владимиром Путиным по телефону. «Во время обострения ситуации в Донбассе, чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также чтобы освободить заложников, в том числе Олега Сенцова и Романа Сущенко, президент Украины провел две телефонные беседы с президентом России», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ведомства.

Источник «Газеты.Ru» в администрации президента сообщил, что украинская сторона несколько раз выступала инициатором звонков Путину.

Факт переговоров ранее подтверждал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, но он не уточнил количество звонков. Песков также отметил, что темы прекращения огня президенты не касались.

«Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Главная проблема заключается в том, что Петр Порошенко скрыл факт переговоров от своих граждан. Администрация президента обнародовала информацию только после того, как она появилась в российском «Коммерсанте».