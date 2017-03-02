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Тоска по СССР, свойственная сейчас многим жителям постсоветского пространства, — это тоска по перспективе, которой у многих просто нет, заявил в эфире программы «Без обид» на телеканале LTV7 писатель Денис Драгунский.

Этот разговор состоялся в Риге, куда Драгунский приехал для участия в книжной выставке. Мы начали говорить о детстве, «Денискиных рассказах», а затем ушли к темам очень взрослым – тоске по СССР и войне. И выяснили, что, как ни странно, все эти вещи взаимосвязаны. И детство, и война, и мир в котором мы живем сегодня. И даже, как это не банально, добро со злом, рассказал журналист радио Baltkom, ведущий программы "Без обид" Вадим Радионов.

«Люди тоскуют не по Советскому союзу как таковому — там особенно не по чему тосковать… народ тоскует по перспективе. Когда мы жили в Советском союзе, нам казалось — нам это, конечно, казалось — что перед страной есть какие-то ясные цели, задачи перед обществом. Понятно, что нужно построить это, построить то — и наступит благодать», — сказал Драгунский в интервью.

Он считает, что Советский союз просуществовал достаточно долго в том числе и за счет направленности на некие положительные ценности.

«При всех кошмарных преступлениях сталинского и не только сталинского режима, Советский союз, пускай лицемерно, был направлен на как бы хорошие цели, Советский союз никогда не декларировал уничтожение каких-то наций и рас… Советский союз начал ломаться на больших процессах, он относительно хорошо существовал, можно сказать, до коллективизации, до того, как начали убивать большие количества людей. После этого начался закат этой огромной страны. Можно даже сказать проще: Советский союз распался из-за коллективизации. Советский союз из-за какого-то сталинского бреда абсолютно уничтожил собственную, простите, кормовую базу — просто жрать стало нечего», — считает писатель.

Драгунский предположил, что «в принципе, Советский союз мог бы распасться тем же манером и в 1973 году, если бы не открыли тюменскую нефть».

Анализируя настроения в постсоветском обществе, Драгунский пришел к выводу, что ностальгия по советским временам — «отсутствие позитивного национального проекта».

«Грубо говоря, власть не рисует перспектив. Мне кажется, что все на самом деле очень просто. Эти перспективы не должны быть «за все хорошее против всего плохого» или «на Марсе будут яблони цвести». Конкретно: дорога, газификация, электрификация… Конкретные цели… Цели, которые люди могут проверить: обещали сделать — вот получилось, молодцы… Нет позитивного видения, нет планов, проектов. А все планы, которые есть, — они крайне абстрактные, общие: будет хорошо, будет замечательно, будет великолепно».

Полностью интервью с Денисом Драгунским читайте по этой ссылке.