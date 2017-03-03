Новый глава МВД США приехал на работу в ковбойском костюме и верхом на коне (1)

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В мире | 3 марта 2017 года, 07:33

В США новый глава МВД Райан Зинке удивил коллег в свой первый рабочий день, прибыв на работу верхом на коне и в костюме ковбоя. Фотографии своего неожиданного появления чиновник сам разместил в соцсетях.

"Для меня честь стоять рядом с храбрыми офицерами Службы национальных парков США. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни", — написал Зинке в своем Twitter.

Также глава ведомства поблагодарил подчиненных за "теплый прием".

Как уже сообщалось, Зинке был утвержден американским Сенатом на пост главы МВД в минувшую среду. До этого политик являлся членом палаты представителей от одного из самых консервативных штатов — Монтаны.

Источник: TOPnews
Комментарии 1
ЭДИКТ3 часа назад
===БРАВО!!!!!!!
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