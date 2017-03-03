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Американский актер Том Хэнкс отправил журналистам, работающим в Белом доме, кофемашину с ободряющей запиской.

"Пресс-корпусу Белого дома. Продолжайте борьбу за правду, справедливость и американский путь. Особенно за правду", - говорится в записке Хэнкса, набранной на печатной машинке.

Фотографии кофемашины и записки появились в "Твиттере" нескольких американских журналистов, которые поблагодарили актера за поддержку.

В 2004 году Хэнкс уже посылал журналистам аналогичный подарок. Он пояснил, что сделал это, когда узнал, что работающие в Белом доме сотрудники СМИ пьют кофе из автоматов.

"Надеюсь, что эта машина сделает 24-часовой цикл новостей немного более приятным", - заявил тогда актер.

В 2010 году в ходе визита в Белый дом Хэнкс заметил, что подаренная им кофемашина выглядит изношенной, и отправил корреспондентам новый аппарат.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой многих американских СМИ, обвиняя журналистов в распространении ложных новостей.

23 февраля журналистам ряда ведущих американских СМИ, а также Би-би-си запретили присутствовать на пятничном брифинге пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Редакция газеты New York Times назвала это совершенно очевидным оскорблением демократических принципов, а Би-би-си попросила Белый дом разъяснить свою позицию.