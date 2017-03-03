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В международной гостинице и башне Трампа в Нью-Йорке произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщает The New York Post.

Отмечается, что пожар возник на 47-м этаже здания. В настоящее время возгорание удалось потушить.

По данным издания, один человек пострадал в результате отравления угарным газом.

В августе прошлого года неизвестный мужчина пытался вскарабкаться на Трамп-тауэр с помощью присосок для того, чтобы встретиться с миллиардером Дональдом Трампом.