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Профсоюзы Франции призвали бортпроводников авиакомпании Air France к трехдневной забастовке, сообщает Telegraaf.

Уточняется, что забастовку планируется провести 18–20 марта.

Профсоюзы SNPNC-FO и Unsa PNC, почти половина членов которых являются представителями летного состава, а также еще три синдиката призвали бастовать против требований о жесткой экономии, которые предъявляются пилотам.

В середине июня 2016 года во Франции пилоты авиакомпании Air France проводили забастовку с требованием повысить зарплаты. В августе того же года акция повторилась.