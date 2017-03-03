Профсоюзы призывают сотрудников Air France к забастовке
В мире | 3 марта 2017 года, 18:16
Профсоюзы Франции призвали бортпроводников авиакомпании Air France к трехдневной забастовке, сообщает Telegraaf.
Уточняется, что забастовку планируется провести 18–20 марта.
Профсоюзы SNPNC-FO и Unsa PNC, почти половина членов которых являются представителями летного состава, а также еще три синдиката призвали бастовать против требований о жесткой экономии, которые предъявляются пилотам.
В середине июня 2016 года во Франции пилоты авиакомпании Air France проводили забастовку с требованием повысить зарплаты. В августе того же года акция повторилась.
Источник: Газета.ru