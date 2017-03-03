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Из ресторана в Испании сбежали 120 клиентов, которые не оплатили счет. Они остались должны заведению две тысячи евро, сообщает BBC News.

Инцидент произошел в городе Бембире на северо-западе страны. Компания гостей ресторана El Carmen, уроженцы Румынии, праздновали крестины ребенка. Перед банкетом они внесли предоплату в сумме 900 евро. Клиенты успели съесть закуски, основное блюдо и выпить 30 бутылок различных алкогольных напитков.

Гости сбежали из ресторана перед подачей десерта. «Все произошло в течение минуты», — вспоминает владелец ресторана Антонио Родригес. Он рассказал полиции все, что знал об этих клиентах. Стражи порядка пока не смогли разыскать ни одного из сбежавших.

Родригез не верит, что ему возместят убытки. По словам бизнесмена, за 35 лет работы в ресторанной индустрии он впервые сталкивается с подобным инцидентом.