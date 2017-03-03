Германия беспокоится из-за размещения российских ракет под Калининградом (7)

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В мире | 3 марта 2017 года, 19:21

Германия с беспокойством отреагировала на размещение ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградcкой области. Об этом заявила уполномоченная по вопросам разоружения и контроля над вооружениями в МИД ФРГ Патрисия Флор в интервью «Интерфаксу».

«Конечно, размещение ракет "Искандер-М" в Калининграде не вносит вклад в установление доверия, потому что ракеты, которые там размещены, могут долететь и до Берлина», — пояснила Флор.

По ее словам, Германия не планирует ответных мер в одностороннем порядке, поскольку является членом НАТО, в рамках которой будут согласованы дальнейшие шаги.

Уполномоченная немецкого правительства добавила, что Германия стремится поддерживать диалог с Россией. По ее мнению, в настоящий момент в Европе нет эффективных механизмов контроля над обычными вооружениями, поэтому Берлин выступает за возобновление обсуждения этой проблематики.

Решение о переброске ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область было принято в октябре 2016 года. Дальность действия ракет составляет 500 километров.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 7
Дмитрий 1 час назад
"Искандеры" разместили под Калининградом и на своей территории--это страшно ???,А когда войска НАТО приперлись,разместились в Адажи, заняли Видземе, Латгале и проводят постоянные учения и тренировки-это нормально? Америкосы вообще забыли где Мексиканский залив, немцы и французы готовятся к новым завоеваниям на фоне продления и ужесточения санкций.
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кот1 час назад
Искандеры достанут по всей Европе а Ярсы помогут и до штатов достать.Так что отсидеться в бункерах за океаном неудастся.Так что и дальше господа "миролюбцы" дергайте Россию "за усы"-сами без штанов останетесь.И учите историю.
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18 минут назад
Как в 1941 не получится.
Отгребут по самые не хочу.
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