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Российского оппозиционера Алексея Навального закидали яйцами на железнодорожном вокзале в Уфе, куда он прибыл на пресс-конференцию. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел в момент, когда основатель Фонда борьбы с коррупцией вышел из поезда. Несколько человек на перроне начали кричать «Позор!» и бросать в него сырые яйца, уточняет сайт радиостанции.

«Да классно же было. Красивый приезд, который заметили все на вокзале (а там было много людей)», — прокомментировал произошедшее Навальный в своем микроблоге Twitter.

Да классно же было. Красивый приезд, который заметили все на вокзале (а там было много людей) https://t.co/rgneJA2ool — Alexey Navalny (@navalny) 4 марта 2017 г.

Навальный вместе со своими сторонниками планирует открыть в столице Башкортостана один из своих штабов.

В сентябре в Нижнем Новгороде закидали яйцами зампреда ПАРНАС Владимира Кара-Мурзу.

В августе в Ставрополе группа активистов напала на лидера ПАРНАС Михаила Касьянова, который прибыл в город на встречу с местными жителями в рамках предвыборной кампании. Активисты попытались вручить Касьянову символический билет до Вашингтона, а затем закидали его яйцами.