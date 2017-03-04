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Шесть тон порножурналов похоронили под собой 50-летнего японца по имени Йоджи, который после гибели пролежал под тяжким грузом еще пол года.

Тело японца, увлекавшегося коллекционированием и просмотром журналов для взрослых, обнаружили лишь когда хозяин квартиры решил узнать, почему постоялец перестал платить за арендованное жилье.

Как отмечает Yahoo!, все комнаты погибшего были до отказа набиты порнографией. При этом сам он, очевидно, был абсолютно одинок, так как его все это время никто не искал.

По одной из версий, у мужчины случился сердечный приступ, в результате чего он упал на гору изданий, которые затем осыпались на него.

Наступила ли смерть сразу или в следствии того, что мужчина не смог выбраться, пока не известно. Как предположили криминалисты, даже если мужчина был жив после падения, засыпавшие его журналы могли приглушить крики о помощи. Полиция проводит расследование.

Полицейские заявили, что некоторые порножурналы в квартире японца были выпотрошены. Погибший вырезал из них понравившиеся статьи, а остальное оставлял валяться где попало.