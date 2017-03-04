Жители Нидерландов высказались за выход из ЕС (2)

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В мире | 4 марта 2017 года, 11:11

Данные опроса, проведенного британским исследовательским центром Bruges Group, свидетельствуют, что более половины граждан Нидерландов выступают за выход страны из состава Евросоюза и поиск альтернативного торгового соглашения с европейскими странами.

Новое явление эксперты уже окрестили Nexit по аналогии с британским Brexit, который воплотился в жизнь.

«По всей Европе и за ее пределами люди хотят вернуть контроль над своими жизнями. Скоординированная кампания за "Nexit", проведенная по британским лекалам, может со временем приблизить Нидерланды к выходу из ЕС», — говорится в сообщении Bruges Group.

Исследовательский центр отмечает, что Великобритания будет рада приветствовать нидерландцев в «новой Европе без Евросоюза».

Отмечается, что за сохранение членства Нидерландов в ЕС проголосовали 39% опрошенных. За выход из союза и участие в Европейском едином рынке высказались 23% респондентов. Еще 27% поддержали «Нексит» при условии, что будет достигнуто соглашение о свободной торговле. 11% опрошенных не определились с ответом.

Таким образом, если исключить «воздержавшихся» респондентов, 56% нидерландцев хотели бы выхода страны из ЕС.

Источник: РосБалт
Комментарии 2
ЭДИКТ2 часа назад
===ВСВязи с ТЕМ шо наША таУТА сЦЫт ТЕРРОРИСТОВ, ПОРА уШь и НАМ БЕЖАТЬ!!! Я ТАК дуМАЮ
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...1 час назад
Там живут умные люди, которые понимают, что не хотят оплачивать из своего кармана прекрасную жизнь великого множества толстых, лживых и ленивых еврокотов, то только и умеют, что имитировать на бумаге "историю успеха"...
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