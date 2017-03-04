Сколько Путина в Трампе? Spiegel объединил лица президентов (1)

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В мире | 4 марта 2017 года, 12:36

Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку нового номера изображение, составленное из портретов президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Об этом сообщается в Twitter издания.

Редакторы журнала использовали основные черты лица Путина, взяв от Трампа лишь брови и прическу.

«Сколько Путина в Трампе?» — написано под иллюстрацией.

Основная статья номера посвящена «русскому вопросу» — предполагаемому вмешательству России в прошедшие выборы президента США.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах.

По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно отвергала.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 1
леший49 минут назад
кривое зеркало фашизма----классический журнал для либерастов под протекторатом меркель
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