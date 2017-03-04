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Житель Санкт-Петербурга Алексей Дятлов 12 лет не платит алименты своей некрещеной дочери из-за церковного запрета пятого века. Речь идет об озвученной Карфагенским собором заповеди «не оказывать финансовую помощь еретикам». Об этом сообщила Фонтанка.ру, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Петербурга.

Согласно информации издания, став отцом в 2004 году, Дятлов примкнул к «Русской катакомбной церкви истинных православных христиан», а после стал священнослужителем этой религиозной организации.

Мать девочки подала заявление на алименты, однако мужчина их платить категорически отказался.

В суде он заявил, что «против каких-либо выплат лицу, не принадлежащему к лону православной церкви».

Орган правосудия приговорил Дятлова к 40 часам исполнительных работ, однако мужчина не стал к ним приступать. Алименты дочери он также платить не начал. Общая сумма задолженности Дятлова перед ребенком превышает 660 тысяч рублей (более 10 600 евро).

В январе текущего года должник решил обратиться за помощью к главе российского государства. Он отправил Владимиру Путину письмо с просьбой освободить его от преследования приставов.

Мужчина отмечает в послании, что правила Карфагенского собора «вошли во все канонические сборники православной церкви».

«В вероучении Православной церкви нет такого понятия, как алименты. Согласно правилам 31 и 92 Карфагенского собора, я категорически не должен оказывать финансовую помощь еретикам», - уточняет он.

Журналистам «Фонтанки» Дятлов заявил, что если за невыполнение работ в его отношении будет возбуждено уголовное дело, он будет считать себя «узником совести и пострадает за свою веру».

Источник: www.9111.ru