Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке и назвал его плохим парнем. Соответствующее заявление нынешний хозяин Белого дома сделал в Twitter.

«Ужасно! Только узнал, что Обама прослушивал телефонные переговоры в "Трамп-тауэр" прямо перед моей победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!» — написал Трамп, назвав это новым дном и сравнив этот случай со знаменитым Уотергейтским скандалом.

Президент также отметил, что умелый юрист мог бы использовать эту информацию в суде, а Обама — плохой парень или вообще больной.

Трамп уточнил, что прослушка, по его данным, велась в октябре, однако никаких доказательств не привел.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!