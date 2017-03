В мире |

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин доставил пиццу в один из домов американской столицы. Видео появилось в Twitter-аккаунте Tarik El-Bashir.

Открывшая дверь жительница не узнала хоккеиста. Когда члены съемочной группы рассказали ей, кто перед ней находится, она сказала:

«Я не занимаюсь спортом».

В сети появились и другие видео, на которых запечатлены люди с кардинально другой реакцией.

Alexander #Ovechkin arranged a surprise for the fans who order a pizza, but did not know who is going to deliver it. pic.twitter.com/JKMeGQwU85