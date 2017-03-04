Овечкин подработал разносчиком пиццы

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В мире | 4 марта 2017 года, 16:13

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин доставил пиццу в один из домов американской столицы. Видео появилось в Twitter-аккаунте Tarik El-Bashir.

Открывшая дверь жительница не узнала хоккеиста. Когда члены съемочной группы рассказали ей, кто перед ней находится, она сказала:

«Я не занимаюсь спортом».

В сети появились и другие видео, на которых запечатлены люди с кардинально другой реакцией.

31-летний Овечкин провел в составе «Вашингтона» всю заокеанскую карьеру. Он выступает за столичную команду с 2005 года с перерывом на локаут в сезоне-2012/13, когда он защищал цвета московского «Динамо».

В активе россиянина 902 матча в НХЛ, в которых он набрал 1020 очков (552 шайбы и 468 передач).

Источник: Lenta.ru
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