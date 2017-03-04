В мире |

Десятки тысяч человек, в том числе врачи и медсестры, приняли участие в демонстрации протеста в Лондоне против сокращений государственных расходов на Национальную систему здравоохранения (NHS).

Протестующие хотели привлечь внимание общественности к тому, что в результате бюджетной политики правительства примерно в двух третьих графств в Англии больницы и клиники будут вынуждены урезать свои услуги населению.

Министерство здравоохранения заявляет, что в этом году выделяет дополнительные 4 млрд фунтов на здравоохранение.

По словам организаторов протеста, на улицы Лондона вышли около 250 тыс. человек. Официальных данных о числе демонстрантов нет.

Акция завершилась митингом протеста у здания парламента.

Администрация Национальной системы здравоохранения заявляет, что сэкономленные средства будут перенаправлены в муниципальные медицинские службы.

Представитель NHS также добавил, что хотя государственные расходы на здравоохранение растут, спрос на медицинские услуги растет еще быстрее. Ни правительство, ни правящая консервативная партия пока никак не отреагировали на демонстрацию протеста.