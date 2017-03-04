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Бывший президент США Барак Обама и представители его администрации не организовывали слежку за нынешним американским лидером Дональдом Трампом. Как передает в субботу, 4 марта, Reuters, об этом заявил представитель Обамы Кевин Льюис.

«Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не отдавали распоряжения вести слежку за кем-либо из граждан США. Любое предположение об обратном попросту ложно», — подчеркнул Льюис.

Также он подчеркнул, что предыдущий Белый дом никогда не вмешивался в независимые расследования американского Минюста.

Таким образом представитель Обамы опроверг обвинения Трампа, сделанные им ранее в субботу, о прослушке телефона республиканца во время предвыборной кампании.

«Только узнал, что Обама прослушивал телефонные переговоры в "Трамп-тауэр" прямо перед моей победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!» — написал действующий президент США в своем микроблоге в Twitter, назвав это новым дном и сравнив с Уотергейтским скандалом.

Дональд Трамп добавил, что прослушка велась в октября 2016-го, однако никаких доказательств не привел.