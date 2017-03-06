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Громкий скандал в американском Пентагоне: неизвестные опубликовали в интернете фотографии обнаженных женщин из Корпуса морской пехоты США. Снимки впервые появились на одной из неофициальных страниц морпехов и сопровождались непристойными комментариями, передает "Россия 24".

В штаб-квартире министерства обороны постановили провести экстренное расследование. Сообщается, что личности всех женщин-военнослужащих установлены.

Известно и то, что публикация стала своеобразным подарком для еще одного морского пехотинца, его личность пока не называется. Также, по информации американской прессы, уволен сотрудник Пентагона, который рассылал знакомым ссылки на эти фотографии.