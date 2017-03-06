Скандал в Пентагоне: в интернет "слили" эротические фото пехотинцев США
В мире | 6 марта 2017 года, 13:20
Громкий скандал в американском Пентагоне: неизвестные опубликовали в интернете фотографии обнаженных женщин из Корпуса морской пехоты США. Снимки впервые появились на одной из неофициальных страниц морпехов и сопровождались непристойными комментариями, передает "Россия 24".
В штаб-квартире министерства обороны постановили провести экстренное расследование. Сообщается, что личности всех женщин-военнослужащих установлены.
Известно и то, что публикация стала своеобразным подарком для еще одного морского пехотинца, его личность пока не называется. Также, по информации американской прессы, уволен сотрудник Пентагона, который рассылал знакомым ссылки на эти фотографии.
Источник: Вести.Ru