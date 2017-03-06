Генерал НАТО призвал обеспечить русских Балтии качественными СМИ (3)

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В мире | 6 марта 2017 года, 16:16

Заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшоу призвал альянс активизировать противодействие российским кибератакам, пропаганде и политической агитации.

По словам генерала, Западу нужна общая стратегия, чтобы противостоять этим угрозам (Москва свою причастность к кибератакам отрицает).

Брэдшоу заявил, что ответом на так называемые "гибридные методы ведения войны" должно стать "гибридное сдерживание". В пример он привел, в частности, экономические санкции в отношении России.

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Кроме того, считает Брэдшоу, нужно обеспечить русскоязычное население стран Балтии источниками информации, представляющими альтернативу российскому государственному телевидению.

В интервью Би-би-си Брэдшоу высказал мнение, что поведение России на международной арене объясняется тем, что президент Владимир Путин "защищает собственную власть". При этом вероятность военного столкновения России и НАТО Брэдшоу оценил как низкую.

Вместе с тем, по его словам, "очень небольшой риск остается, и поскольку его последствия могут быть катастрофическими, необходимо заниматься этими проблемами".

Отметим, что срок пребывания Адриана Брэдшоу на его должности истекает. Генерал-лейтенант Джеймс Эверард сменит Брэдшоу на его посту уже в этом месяце.

Источник: bbc.com

Источник: BBC Russian
Комментарии 3
55538 минут назад
от дурень англосаксовский ....За нас решил.Зачем нам ваша ложь??? Как тот мешочек с белым порошком в ООН ??? У нас давным давно есть качественные СМИ.Хочешь НТВ+,хочешь Триколор.Даже дома местных аборигенов усеяны тарелками.Вряд ли они смотрят вашу охинею ........
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Армата26 минут назад
надо ж какой разносторонне развитый дайн.У вас танки не заводятся,мосты сшибаете.Горе вояки памперсные.Он о СМИ волнуется.Тебе бы подумать какой ещё хлам впарить аборигенам из колонии и баблапопилить.Надо заботиться о натовской пирамиде,а не о том что мы смотрим.
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бредвидео7 минут назад
"вот так-о-о-ой был хрен!"
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