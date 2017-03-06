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Заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшоу призвал альянс активизировать противодействие российским кибератакам, пропаганде и политической агитации.

По словам генерала, Западу нужна общая стратегия, чтобы противостоять этим угрозам (Москва свою причастность к кибератакам отрицает).

Брэдшоу заявил, что ответом на так называемые "гибридные методы ведения войны" должно стать "гибридное сдерживание". В пример он привел, в частности, экономические санкции в отношении России.

Кроме того, считает Брэдшоу, нужно обеспечить русскоязычное население стран Балтии источниками информации, представляющими альтернативу российскому государственному телевидению.

В интервью Би-би-си Брэдшоу высказал мнение, что поведение России на международной арене объясняется тем, что президент Владимир Путин "защищает собственную власть". При этом вероятность военного столкновения России и НАТО Брэдшоу оценил как низкую.

Вместе с тем, по его словам, "очень небольшой риск остается, и поскольку его последствия могут быть катастрофическими, необходимо заниматься этими проблемами".

Отметим, что срок пребывания Адриана Брэдшоу на его должности истекает. Генерал-лейтенант Джеймс Эверард сменит Брэдшоу на его посту уже в этом месяце.

Источник: bbc.com