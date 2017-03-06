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Банковский сектор Китая стал крупнейшем в мире по размеру активов, лишив лидерства еврозону. Об этом пишет The Financial Times.

Издание отмечает, что по состоянию на конец 2016 года активы китайских банков в совокупности составляли около $33 трлн против $31 трлн европейских банков. При этом величина активов банков США составляет $16 трлн, Японии — $7 трлн.

Банковский сектор Китая более чем в 3,1 раза больше ВВП страны. Как пишет The Financial Times, для еврозоны этот показатель составляет 2,8 раза.

Банки из Китая занимают три верхние строчки в списке самых крупных кредитных организаций в мире.

В начале февраля сообщалось, что торгово-промышленный банк Китая (ICBC), обойдя американский Wells Fargo, стал самым дорогим банковским бредом в мире.