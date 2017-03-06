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Певица и актриса Барбра Стрейзанд пожаловалась в твиттере, что толстеет из-за президента США Дональда Трампа.

«Дональд Трамп вынуждает меня набирать вес. Я начинаю день с жидкой пищи, но после утренних новостей я ем блины с кленовым сиропом!» – написала Стрейзанд.

По словам артистки, Трамп только что заявил о том, что экс-президент США Барак Обама «прослушивал» его телефоны. «Серьезно безумные времена. Время для еще большего количества блинов», – добавила Стрейзанд.

Ранее сообщалось, что специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США во главе с Дэвином Нуньесом изучит сообщения о якобы имевшей место прослушке телефона президента Трампа во время предвыборной кампании 2016 года со стороны администрации Обамы.

В январе 2017 года Стрейзанд написала статью о «невежественном» и «бессердечном» Трампе.