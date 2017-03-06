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Президент Франции Франсуа Олланд в интервью ряду изданий заявил, что считает своей главной задачей не допустить победу лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен на выборах президента, пишет Le Monde.

«Ультраправые никогда не имели столь высокой поддержки в течение тридцати лет. Но Франция не допустит этого (победы Ле Пен на выборах. — «Газета.Ru»). Во-первых, потому что это Франция, и она знает, что голосование 23 апреля и 7 мая будет не только определять судьбу нашей страны, но и будущее построения ЕС», — рассказал он.

По его словам, члены партии Ле Пен мечтают о будущем в окружении барьеров, границ и сторожевых вышек. Олланд отметил, что его главная цель заключается в том, чтобы не допустить этого.

Кроме того, Олланд рассказал, что не прекращал вести диалог с Россией, несмотря на имеющиеся между двумя странами разногласия.

«Меня часто спрашивают, почему я редко общаюсь российским президентом Владимиром Путиным. Но я не прекращал вести диалог с ним. Владимир Путин возглавляет великую страну, исторически связанную с Францией», — приводит издание слова Олланда.

Ранее сообщалось, что Олланд поручил усилить защиту от кибератак перед выборами во Франции.