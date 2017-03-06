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Агентство Блумберг опубликовало рейтинг 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

Как сообщает Bloomberg, по данным на 5 марта, первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), второе – американский предприниматель Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), третье – глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).

Также в первую десятку вошли экс-президент испанской компании Inditex Амансио Ортега (69,3 миллиарда), основатель Facebook Марк Цукерберг (59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (53 миллиарда), братья Чарльз и Дэвид Кох, владеющие большей частью корпорации Koch Industries (по 48,1 миллиарда), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (45,3 миллиарда) и основатель IKEA Ингвар Кампрад (42,9 миллиарда).

Несколько россиян вошли в первую сотню, среди них один из основных владельцев и глава ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, основной владелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг и основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.