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Министерство обороны США расследует информацию о том, что несколько морских пехотинцев распространяли в "Фейсбуке" откровенные фотографии женщин-сослуживцев.

Снимки были опубликованы в закрытой группе "Союз морпехов" и сопровождались вульгарными и агрессивными комментариями с сексуальным подтекстом.

В настоящее время группа, куда входили около 30 тысяч действующих и вышедших в отставку морских пехотинцев, не функционирует.

Уголовно-следственная служба ВМС США начала расследование.

"Это прямой удар по нашей этике и нашим традициям, - заявил сержант-майор ВМС Рональд Грин. - Подобное поведение наносит вред другим пехотинцам, членам семьи и гражданским лицам", - говорится в письменном заявлении Грина.

Группа была разоблачена некоммерческой организацией The War Horse ветерана морской пехоты Томаса Бреннана.

По версии НКО, в январе один из членов группы опубликовал ссылку на папку, размещенную в Google Drive, с фотографиями множества раздетых женщин-морпехов.

Другие участники подначивали друг друга, чтобы добавить больше фотографий, они также указывали имена, чины и подразделения женщин со снимков.

В настоящее время папка с фотографиями удалена, а Facebook и Google удалили аккаунты тех, кто выкладывал снимки.

Распространение фотографий началось в тот же месяц, когда женщины впервые начали служить в полевых условиях.

Некоторые фотографии, предположительно, были сделаны исподтишка. Другие, вероятно, были сделаны с согласия женщин, однако опубликованы без разрешения.

Организация The War Horse связалась с пятью женщинами с фотографий. Две из них предположили, что снимки могли опубликовать их бывшие партнеры, другие выразили опасения, что их аккаунты были взломаны.

Младший капрал Мариса Войтек рассказала Washington Post, что снимки были без разрешения скопированы из ее "Инстаграма" и опубликованы на странице в закрытой группе.

По словам женщины, она обнаружила там комментарии с намеками на сексуальное посягательство и изнасилование.

"Даже если бы я могла, я не стану заключать новый контракт, - сказала Войтек. - Из-за сексуальных домогательств в сети для меня морской пехоты больше не существует".