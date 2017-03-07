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19-летняя дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета дала откровенное интервью.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором жаловалась на участившиеся случаи мошенничества со стороны мигрантов. Тем не менее уезжать из Франции она не хочет. Девушку привлекают теплый парижский климат и небольшие расстояния.

Позже Елизавета в интервью «Газете.Ru» заявила, что ей смешны упреки в том, что она не живет в России. Девушку привлекают теплый парижский климат и небольшие расстояния.

«Я могу планировать свой день с легкостью, точно рассчитывая свое время, успевая делать все запланированные дела, – приводит слова Елизаветы издание. – Здесь я успеваю гораздо больше, чем в Москве, несмотря на то что большинство расстояний преодолеваю пешком или на метро».

Она рассказала, что раньше ее отец — Дмитрий Песков — «бомбил» по ночам, чтобы заработать деньги.

«Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали «бомбить» по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы», — заявила Пескова.

Девушка также заявила, что ей «смешны вечные обвинения, звучащие в [ее] адрес, когда говорят, что я должна жить в России», поскольку она сама себя считает человеком мира. Отвечая на вопрос о русофобии во Франции, Пескова заявила, что «французы обожают Россию и все, что с ней связано». На вопрос о том, какой город она считает родным, девушка затруднилась ответить, поскольку она родилась в Анкаре, жила в Москве, а сейчас учится в Париже.