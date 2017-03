Читайте мое интервью для @gazetaru по ссылке в профиле "Наверное, из-за того, что благодаря работе папы наша семья много раз переезжала, я очень быстро адаптируюсь в любом месте. Мне совершенно неважно, где я нахожусь, я везде хорошо себя чувствую. Я, как и многие из моего поколения — человек мира, космополит и мне смешны вечные обвинения, звучащие в мой адрес, когда говорят, что я должна жить в России. Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег, и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали «бомбить» по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы. Главными в нашей семье были дружба, поддержка и любовь. Поэтому сейчас я испытываю жалость к людям, оставляющим злые комментарии в интернете, и пока они не поймут, что зависть не сделает их жизнь лучше, в их жизни ничего не изменится."

