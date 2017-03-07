Дочь Пескова рассказала о прошлых заработках своего отца (4)
19-летняя дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета дала откровенное интервью.
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором жаловалась на участившиеся случаи мошенничества со стороны мигрантов. Тем не менее уезжать из Франции она не хочет. Девушку привлекают теплый парижский климат и небольшие расстояния.
Позже Елизавета в интервью «Газете.Ru» заявила, что ей смешны упреки в том, что она не живет в России. Девушку привлекают теплый парижский климат и небольшие расстояния.
«Я могу планировать свой день с легкостью, точно рассчитывая свое время, успевая делать все запланированные дела, – приводит слова Елизаветы издание. – Здесь я успеваю гораздо больше, чем в Москве, несмотря на то что большинство расстояний преодолеваю пешком или на метро».
Она рассказала, что раньше ее отец — Дмитрий Песков — «бомбил» по ночам, чтобы заработать деньги.
«Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали «бомбить» по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы», — заявила Пескова.
Читайте мое интервью для @gazetaru по ссылке в профиле "Наверное, из-за того, что благодаря работе папы наша семья много раз переезжала, я очень быстро адаптируюсь в любом месте. Мне совершенно неважно, где я нахожусь, я везде хорошо себя чувствую. Я, как и многие из моего поколения — человек мира, космополит и мне смешны вечные обвинения, звучащие в мой адрес, когда говорят, что я должна жить в России. Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег, и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали «бомбить» по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы. Главными в нашей семье были дружба, поддержка и любовь. Поэтому сейчас я испытываю жалость к людям, оставляющим злые комментарии в интернете, и пока они не поймут, что зависть не сделает их жизнь лучше, в их жизни ничего не изменится."
Девушка также заявила, что ей «смешны вечные обвинения, звучащие в [ее] адрес, когда говорят, что я должна жить в России», поскольку она сама себя считает человеком мира. Отвечая на вопрос о русофобии во Франции, Пескова заявила, что «французы обожают Россию и все, что с ней связано». На вопрос о том, какой город она считает родным, девушка затруднилась ответить, поскольку она родилась в Анкаре, жила в Москве, а сейчас учится в Париже.
Интереснее поднаготная местных нациков.
за учебу, за квартиру?